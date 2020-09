Dai l’appalto, togli l’appalto: Arcuri, una mini-ditta e il giallo dei banchi scolastici (Di mercoledì 9 settembre 2020) Arcuri ne ha combinata un’altra. Il super commissario ogni giorno fornisce nuovo materiale per polemiche, discussioni e imbarazzi. A tenere banco ora è l’appalto per la fornitura di banchi scolastici che Arcuri, almeno inizialmente, aveva affidato alla Nexus made srl, una ditta di Ostia che si occupa di tutto fuorché di banchi scolastici. Si occupa infatti di organizzazione di manifestazioni, eventi, mostre, fiere e congressi. Con buona pace, dunque, dei criteri espressamente previsti dal contratto da 45 milioni di euro che prevedono invece capacità tecnica ed economica ad espletare la fornitura di 180mila banchi: 20mila entro il 12 settembre e 160mila entro il 31 ottobre prossimi. Il contratto, successivamente, è ... Leggi su ilparagone

LeveHome : @C1Nicola E intanto, grazie all'appoggio che i terrorizzati danno al governo degli 'onesti', l'onestà tanto sbandie… - emigrat_italian : @NDroghe sarebbe modo di fermare l´esplosione dei costi per opere pubbliche. E poi parlo di lavori che vengono dati… - Nmarru : @chiccotesta chiami una ditta di terzisti e dai a loro l'appalto della raccolta, o in alternativa fai una vendita… - MassimoSantoma2 : @mgmaglie Se non ricordo male in parlamento esiste già un progetto del ponte sullo stretto, e se ancora la memoria… - ardigiorgio : @Fabrizio_Zilli L appalto non è Mai finito. Dai Riva in poi -

Ultime Notizie dalla rete : Dai l’appalto Scuola: «Mancano 500 autobus» Ma per inserire i privati servono garanzie da Roma Corriere della Sera