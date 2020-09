Chiama i poliziotti per avere un aiuto con il figlio autistico, loro sparano al ragazzo (Di mercoledì 9 settembre 2020) Linden Cameron ha solo 13 anni e venerdì scorso diversi poliziotti sono entrati in casa sua e gli hanno sparato diverse volte, ferendolo gravemente. È accaduto nello Utah, negli Stati Uniti: il giovane è autistico ed era disarmato al momento degli spari. Il ragazzo era in preda ad una crisi Nella giornata di venerdì la madre di Linden, Golda Barton, era appena rientrata al lavoro dopo un anno quando ha trovato il figlio in preda a una fortissima crisi, causata molto probabilmente da un sentimento di abbandono che aveva travolto il ragazzo, non abituato a stare senza la madre. La donna si è ritrovata a cercare disperatamente di calmare il figlio, senza però riuscirci: a quel punto ha Chiamato la polizia spiegando che ... Leggi su thesocialpost

schifoschifo : RT @il_burocrate: In Utah la madre di un ragazzo autistico chiama la polizia perchè non sa gestire la crisi del figlio. I poliziotti arriv… - Cumberfool : RT @il_burocrate: In Utah la madre di un ragazzo autistico chiama la polizia perchè non sa gestire la crisi del figlio. I poliziotti arriv… - franc_nucc : RT @il_burocrate: In Utah la madre di un ragazzo autistico chiama la polizia perchè non sa gestire la crisi del figlio. I poliziotti arriv… - innerg0ddess : RT @il_burocrate: In Utah la madre di un ragazzo autistico chiama la polizia perchè non sa gestire la crisi del figlio. I poliziotti arriv… - animaleuropeRMP : RT @il_burocrate: In Utah la madre di un ragazzo autistico chiama la polizia perchè non sa gestire la crisi del figlio. I poliziotti arriv… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiama poliziotti USA, ragazzo autistico ucciso dalla polizia a sangue freddo: ‘È solo un bambino’ LettoQuotidiano Sicurezza a Bergamo: presidio della polizia locale in viale Papa Giovanni

Bottiglie e rifiuti abbandonati per strada. Gente che passa la notte dormendo per terra, nei sacchi a pelo, davanti alle vetrine spente. E poi lo spaccio anche di giorno, a due passi dagli studenti. N ...

Chiama i poliziotti per avere un aiuto con il figlio autistico, loro sparano al ragazzo

Linden Cameron ha solo 13 anni e venerdì scorso diversi poliziotti sono entrati in casa sua e gli hanno sparato diverse volte, ferendolo gravemente. È accaduto nello Utah, negli Stati Uniti: il giovan ...

Bottiglie e rifiuti abbandonati per strada. Gente che passa la notte dormendo per terra, nei sacchi a pelo, davanti alle vetrine spente. E poi lo spaccio anche di giorno, a due passi dagli studenti. N ...Linden Cameron ha solo 13 anni e venerdì scorso diversi poliziotti sono entrati in casa sua e gli hanno sparato diverse volte, ferendolo gravemente. È accaduto nello Utah, negli Stati Uniti: il giovan ...