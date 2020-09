Caudo-Pratelli: in Municipio III apertura nidi in serenità (Di mercoledì 9 settembre 2020) Roma – “Primo giorno di asilo nido all’insegna della serenita’ per i bambini e le bambine da 0 a 3 anni del Municipio Roma III, per i loro genitori e il personale educativo”. Lo dichiara Giovanni Caudo, Presidente del III Municipio in un comunicato a seguito di una visita che si e’ svolta questa mattina presso uno degli nidi riaperti dopo 6 mesi di chiusura. “L’apertura dei nidi municipali, oggi, ha evidenziato da una parte la voglia dei bambini di stare assieme e, dall’altra, la serenita’ degli stessi genitori che si sono interfacciati con la nuova organizzazione del servizio che prevede quest’anno la divisione in ‘bolle’ (aree destinate ad ospitare non piu’ di 7 bimbi per volta secondo disposizioni di ... Leggi su romadailynews

