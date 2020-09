Calciomercato Juventus, svolta Dzeko: “Annuncio sul futuro” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Calciomercato della Juventus aspetta Luis Suarez, ma parallelamente guarda anche con grande attenzione alla situazione di Edin Dzeko della Roma. Il bomber bosniaco nelle scorse settimane sembrava poter essere il nome giusto per fornire nuove soluzioni all’attacco di Andrea Pirlo, alla ricerca di un centravanti in grado di coniugare peso in area di rigore ma anche abilità nel legare il gioco dei propri compagni. Grazie alla sua tecnica sopraffina, dunque, l’ex Manchester City sarebbe balzato in pole nelle gerarchie della Vecchia Signora di Fabio Paratici, salvo poi essere scalzato a sorpresa dal Pistolero del Barcellona, attualmente il favorito per la maglia numero 9 del futuro bianconero. Adesso, però, dopo giornate di attesa e incertezza, sarebbe arrivato l’annuncio che potrebbe determinare il futuro ... Leggi su tuttojuve24

forumJuventus : ?? #Calciomercato - Il Fratello e agente di Higuain è arrivato a Tornino per sistemare i dettagli che porteranno all… - DiMarzio : #Juventus, nuovi contatti per Cavani - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO Juventus, vicino l'accordo con Luis Suarez L'attaccante tratta la risoluzione col Barcellona… - 1pasticcere : RT @1pasticcere: Questa e` un po dura per certi tifosi, #Calciomercato #Juventus TU #PIRLO chi venderesti? - StoriaAmore79 : 'E' un mostro, con lu vinciamo al 100%!' Dybala lo vuole alla Juve: Agnelli ha deciso di prenderlo! LE CIFRE?… -