Banca Generali, ad agosto raccolta netta totale a 331 milioni (Di mercoledì 9 settembre 2020) MILANO (ITALPRESS) – La raccolta netta totale di Banca Generali ad agosto è risultata positiva per 331 milioni, con un valore complessivo da inizio anno prossimo ai 3,7 miliardi e dunque superiore a quanto realizzato nel corrispondente periodo dello scorso anno nonostante il contesto straordinario legato a Covid-19. La raccolta di agosto – sebbene soggetta alla stagionalità tipica del periodo – ha premiato le soluzioni gestite più evolute (165 milioni, 1,7 miliardi da inizio anno). Queste sono raddoppiate rispetto lo scorso anno trainate dalla la Sicav lussemburghese LUX IM (59 milioni nel mese, 1,2 miliardi da inizio anno) e dai contenitori assicurativi BG Stile ... Leggi su liberoquotidiano

