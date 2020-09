Assassin's Creed Valhalla ha una nuova data di uscita: lo stesso giorno di Xbox Series X e Xbox Series S (Di mercoledì 9 settembre 2020) Ubisoft ha spostato la data di uscita di Assassin's Creed Valhalla, che ora coinciderà con il lancio di Xbox Series X.In precedenza, la compagnia prevedeva di lanciare il nuovo capitolo della serie il 17 novembre, ma ora abbiamo appreso che Assassin's Creed Valhalla uscirà il 10 novembre.Questo, come forse saprete, è lo stesso giorno in cui saranno lanciate Xbox Series S e Xbox Series X di Microsoft.Leggi altro... Leggi su eurogamer

Assassin’s Creed Valhalla è stato anticipato al 10 novembre e sarà un gioco di lancio di Xbox Series X | S, che usciranno in quella stessa data. La data precedentemente comunicata era fissata al 17 no ...

