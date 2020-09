Undertale festeggerà cinque anni e la prossima settimana si terrà un concerto gratis in streaming (Di martedì 8 settembre 2020) Toby Fox, sviluppatore del gioco indie di successo Undertale, ha annunciato su Twitter che organizzerà un concerto in streaming per il quinto anniversario del gioco che sarà trasmesso gratuitamente la prossima settimana.Il concerto sarà un footage rimasterizzato della performance di MUSIC Engine del 6 maggio 2019, alla Suntory Hall di Tokyo. La performance presenta versioni orchestrate di brani del gioco Undertale. Questa volta, il concerto sarà disponibile per tutti online e sarà presentato in anteprima sul canale YouTube ufficiale di Undertale e sul sito web ufficiale del gioco.Per quanto riguarda l'orario, in Italia sarete in grado di assistere al concerto a partire ... Leggi su eurogamer

Eurogamer_it : Per i suoi cinque anni #Undertale festeggerà con un concerto in streaming. -

Ultime Notizie dalla rete : Undertale festeggerà Coronavirus, Giuseppe Conte diventa il nemico di un nuovo videogioco TGCOM