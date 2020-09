Ufficiale: Palermo è un nuovo giocatore della Pergolettese (Di martedì 8 settembre 2020) Marco Palermo è un nuovo giocatore della Pergolettese. Ad ufficializzare l’acquisto è stata proprio la società lombarda che ha chiuso per il centrocampista ex Sicula Leonzio. Di seguito il comunicato: L’U.S. Pergolettese 1932 e’ lieta di comunicare di essersi assicurata le prestazioni sportive del centrocampista Marco Palermo. Nato a Catania il 01/11/1995, nelle ultime stagioni ha indossato la maglia del Siracusa per 5 campionati e quella della Sicula Leonzio nell’ultimo campionato, per un totale di 157 presenze con 4 gol al suo attivo. Al termine di una lunga trattativa, e’ arrivata la firma sul contratto che lo lega alla squadra gialloblu. Foto: logo Pergolettese. L'articolo ... Leggi su alfredopedulla

