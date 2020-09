Ufficiale la data del keynote Apple, ma per gli iPhone 12 i dubbi restano (Di martedì 8 settembre 2020) Arrivano indicazioni importanti in queste ore direttamente dal mondo Apple, in riferimento ad un evento previsto nel giro di pochi giorni che rischia di non vedere protagonisti gli iPhone 12. Queste almeno le sensazioni che stanno prendendo piede negli ultimi minuti, dopo l’annuncio relativo al keynote della mela morsicata che si terrà il prossimo 15 settembre. Ci sono infatti alcuni indizi che dobbiamo prendere in esame e che, al contempo, non dovrebbero mettere in discussioni le informazioni fornite stamane sulle versioni del melafonino destinate a vedere la luce in anticipo rispetto ad altre. keynote Apple e questione uscita iPhone 12 La locandina ufficializzata poco fa da Apple verte chiaramente sul concetto “Time Flies”, in relazione ... Leggi su optimagazine

