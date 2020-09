Test sierologici al Palatedeschi, l’invito di Mastella: “Fate prevenzione” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 2 minutiBenevento – Cominciata stamani la tre giorni di Test sierologici per il Covid 19 promossa dal Comune di Benevento con la cooperazione dell’Università del Sannio e della Provincia. Dalle ore 9 non meno di cento persone over 70, ma anche di età inferiore, hanno cominciato la fila per le cinque diverse postazioni allestite all’interno del Palatedeschi di via Rivellini. A ciascuna postazione allestita nell’atrio di questa grande palestra polifunzionale della Provincia è assegnato il personale medico e paramedico per procedere alla peraltro semplice rilevazione: una punturina ed un mini prelievo di qualche goccia di sangue per verificare se e quando si sia venuti a contatto con il virus, avendo il Test la capacità di indicare anche i tempi ... Leggi su anteprima24

