Referendum, Di Maio: il sì del Pd rafforza l'alleanza con il M5s (Di martedì 8 settembre 2020) 'Il fatto che il Pd si sia espresso per il sì al Referendum' sul taglio dei parlamentari 'rafforza l'alleanza di governo e ci permette di affrontare le prossime due settimane con la lealtà che ha ... Leggi su tgcom24.mediaset

