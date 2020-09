PS5: prezzo e preordini da domani? (Di martedì 8 settembre 2020) domani dovrebbe arrivare un annuncio su PS5, potrebbe essere l’occasione per conoscere il prezzo e la data dei preordini della console Sembrava che quella in questione fosse destinata a diventare un’altra settimana senza notizie significative di nuova generazione, soprattutto con Sony ad annunciare riflettori puntati su PlayStation VR fino a venerdì. Tuttavia, sembra proprio che uno dei due contendenti abbia finalmente fatto la prima mossa. Ebbene si, qualcosa inizia a muoversi. Microsoft ha appena presentato alla community del gaming Xbox Series S. Inoltre, l’ultimo rumor sul prezzo delle prossime console della casa di Redmond arriva da una fonte decisamente affidabile. Che sia la volta buona anche per Sony per scoprire le carte? Un dettaglio trapelato nelle ultime ore sembrerebbe dare ... Leggi su tuttotek

