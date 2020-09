Omicidio Willy, Ghali: “Ucciso dall’ignoranza, dall’odio, dal razzismo” (Di martedì 8 settembre 2020) L’Omicidio di Colleferro in cui ha perso la vita il giovane 21enne Willy Monteiro Duarte ucciso di botte dal branco per aver difeso un amico coinvolto in una rissa, ha toccato l’Italia intera. Marco e Gabriele Bianchi, detenuti a Rebibbia con l’accusa di aver ucciso il giovane di origini capoverdiane hanno respinto le accuse aumentando... L'articolo Omicidio Willy, Ghali: “Ucciso dall’ignoranza, dall’odio, dal razzismo” proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu

chetempochefa : Uno dei familiari degli arrestati per l’omicidio di Willy: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Niente. Hanno solo uc… - Corriere : Marco e Gabriele Bianchi sono seguaci del Mixed Martial Arts che ha le sue regole sull’uso della forza ma che i due… - serracchiani : Un familiare degli arrestati per l’omicidio di #Willy Monteiro ha dichiarato: 'In fin dei conti cos’hanno fatto? Ni… - sunlaughxz : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… - __Cucx__ : RT @_VeronicaG: Ma voi vi immaginate il circo mediatico se l’omicidio di Willy Monteiro Duarte fosse avvenuto a parti inverse? Cioè se 4 ne… -