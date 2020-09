"Non abbiamo toccato Willy". I fratelli Bianchi respingono le accuse (Di martedì 8 settembre 2020) “Non lo abbiamo toccato. Respingiamo ogni accusa. Siamo intervenuti per dividere, abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. È la versione fornita da Marco e Gabriele Bianchi durante l’interrogatorio di convalida dell’arresto per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte. Leggi su huffingtonpost

AlbertoBagnai : Sarebbe bastato un cameriere esperto. Invece abbiamo Arcuri e i suoi contratti evanescenti con ditte fantasma, che… - ADeLaurentiis : Inoltre, quando sei stato Presidente della Campania, hai fatto ben poco. Mi dici che devo comprare i giocatori. Cer… - matteosalvinimi : Non abbiamo giornali e telegiornali, ma abbiamo la Pagina politica che, grazie a voi, è PRIMA non solo in Italia ma… - annak65649009 : @ercivettone1 @acino2020 @Blowjoint @MaryNewsWeb Concordo: sulle sostanze va fatta prevenzione. Esempio spiegando c… - Mia_RebelOTRoad : RT @chetempochefa: “Ma perché l’altro è diverso da me? L’altro non è altro che me stesso allo specchio. Stiamo educando una gioventù all’od… -

Ultime Notizie dalla rete : Non abbiamo Fabrizio Corsi: “Non abbiamo la necessità di cedere Ricci” pianetaempoli.it Colleferro, non bastava uccidere Willy Duarte: bisognava anche irriderlo dopo la morte

“I can’t breathe” (non posso respirare). George Floyd l’ha ripetuto 20 volte ai poliziotti di Minneapolis che lo hanno ucciso in 8 minuti e 46 secondi. Ce ne sono voluti 20 invece per uccidere Willy M ...

Miley Cyrus non è più vegana: “Ho smesso, il mio cervello non correva più”

Miley Cyrus non è più vegana. La confessione della cantante nel podcast di Joe Rogan. “Il mio cervello non correva più”, ha detto Miley Cyrus spiegando di aver abbandonato la dieta vegana. Ospite del ...

“I can’t breathe” (non posso respirare). George Floyd l’ha ripetuto 20 volte ai poliziotti di Minneapolis che lo hanno ucciso in 8 minuti e 46 secondi. Ce ne sono voluti 20 invece per uccidere Willy M ...Miley Cyrus non è più vegana. La confessione della cantante nel podcast di Joe Rogan. “Il mio cervello non correva più”, ha detto Miley Cyrus spiegando di aver abbandonato la dieta vegana. Ospite del ...