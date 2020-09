MotoGp, Crutchlow shock: immagini dell'intervento censurate dai social (Di martedì 8 settembre 2020) ROMA - Nuovo intervento per Cal Crutchlow. Il pilota del team LCR è rientrato in sala operatoria, dopo essere stato operato allo scafoide fratturato dopo il primo Gran Premio di Spagna a Jerez. Questa ... Leggi su corrieredellosport

LucianoQuaranta : RT @gponedotcom: Crutchlow di nuovo in sala operatoria, poi pubblica le foto shock: Cal è stato operato per risolvere il problema della sin… - gponedotcom : Crutchlow di nuovo in sala operatoria, poi pubblica le foto shock: Cal è stato operato per risolvere il problema de… - igorducati : RT @corsedimoto: MOTOGP - Cal #Crutchlow fa balzare in piedi i fan della #MotoGP con immagini shock censurate dai social. Operato all'avamb… - corsedimoto : MOTOGP - Cal #Crutchlow fa balzare in piedi i fan della #MotoGP con immagini shock censurate dai social. Operato al… - gianclaudio2011 : RT @SkySportMotoGP: La prima vittoria in #MotoGP di @mvkoficial12: riportata la @suzukimotogp sul gradino più alto del podio dopo nove anni… -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGp Crutchlow MotoGP, Cal Crutchlow shock: immagini censurate dai social Corse di Moto MotoGp, Crutchlow censurato per le foto dell'operazione su Instagram

ROMA - Nuovo intervento per Cal Crutchlow. Il pilota del team LCR è rientrato in sala operatoria, dopo essere stato operato allo scafoide fratturato dopo il primo Gran Premio di Spagna a Jerez. Questa ...

MotoGP, Crutchlow di nuovo in sala operatoria, poi pubblica le foto shock

"Questa foto potrebbero contenere immagini forti", l'avvertenza di Instagram è chiara ed effettivamente serve uno stomaco forte per guardare gli scatti pubblicati da Cal Crutchlow sul suo profilo. Il ...

ROMA - Nuovo intervento per Cal Crutchlow. Il pilota del team LCR è rientrato in sala operatoria, dopo essere stato operato allo scafoide fratturato dopo il primo Gran Premio di Spagna a Jerez. Questa ..."Questa foto potrebbero contenere immagini forti", l'avvertenza di Instagram è chiara ed effettivamente serve uno stomaco forte per guardare gli scatti pubblicati da Cal Crutchlow sul suo profilo. Il ...