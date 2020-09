Meloni fa la vittima: 'La sinistra sfrutta Willy per attaccare la destra' (Di martedì 8 settembre 2020) L'arte di fare la vittima è ben padroneggiata da Giorgia Meloni: pensava di essersi messa la coscienza a posto con il tweet dedicato a Willy Monteiro. Ma non è bastato, perché quanto successo, questa ... Leggi su globalist

A parti inverse

Ora, pensiamo per un istante se il povero Willy fosse italiano e il branco nigeriano o sudamericano. Ve le immaginate le urla della Meloni, di La Russa, di Salvini? Siccome però la vittima è di famigl ...

