La Premier League va incontro ai tifosi: in diretta tutte le partite di settembre (a porte chiuse) (Di martedì 8 settembre 2020) La Premier League è venuta incontro ai tifosi: tutte le partite di settembre (il campionato comincia questo week-end) saranno visibili in diretta tv. In Inghilterra non è come in Italia: in genere non sono previste le dirette di tutte le partite, ma soltanto di alcuni match. Nel Regno Unito c’è la tradizione di andare allo stadio ogni sabato alle 15 per guardare la propria squadra del cuore. Con il coronavirus questo non è possibile, le partite si giocano a porte chiuse e allora i tifosi sono insorti. Hanno chiesto di poter guardare le partite in diretta tv. E sono stati ... Leggi su ilnapolista

La Spezia - Lo Spezia porta a casa per 1.5 milioni di euro un portiere che tre anni fa veniva valutato una cifra quattro volte maggiore. La velocità con cui è stata portata a termine la trattativa per ...

Suning contro la Premier League. La notizia della rottura del contratto tra il canale web del gruppo cinese e la federazione inglese potrebbe avere strascichi legali. Come riportato da Bejining News, ...

