Il misterioso Space Shuttle cinese è appena tornato sulla Terra

(Foto: STR/AFP via Getty Images)È riuscito ad atTerrare in sicurezza, ma non si sa molto altro di lui. Si tratta di un misterioso Space Shuttle riutilizzabile made in China che, stando a quanto raccontano i media statali cinesi, segnerà una svolta per il Paese: lo Shuttle, infatti, si è dimostrato essere "sicuro ed economico" per fare viaggi di andata e ritorno nello Spazio. Secondo l'agenzia di stampa ufficiale Xinhua News Agency, il misterioso spazioplano è stato lanciato il 4 settembre scorso dal Centro spaziale di Jiuquan (Mongolia Interna) con il razzo vettore Long March-2F, per poi tornare sulla Terra dopo aver trascorso solamente due giorni in orbita. Ma come si chiami e come sia fatto non si sa:

