I fratelli Bianchi respingono le accuse: "Noi non abbiamo toccato Willy" (Di martedì 8 settembre 2020) AGI - respingono ogni accusa i fratelli Marco e Gabriele Bianchi, in carcere perché sospettati con altri due amici di aver ucciso a calci e pugni il 21enne Willy Monteiro nella notte tra sabato e domenica a Colleferro. “Non lo abbiamo toccato - hanno spiegato al gip di Velletri che ha interrogato i due nel carcere romano di Rebibbia -. Siamo intervenuti per dividere una rissa. abbiamo visto un parapiglia e siamo arrivati”. A sentire il loro difensore, i due fratelli si sono dichiarati "dispiaciuti e distrutti" perché ritenuti responsabili "di un omicidio che non abbiamo commesso”. "E' morto per difendere me e io questa cosa non potrò mai dimenticarla", ha intanto ... Leggi su agi

