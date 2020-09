"Forse è una volontà politica. Sapete che il Pd...?". Immigrati clandestini, bomba Fedriga in diretta (Di martedì 8 settembre 2020) L'ondata di immigrazione clandestina via terra non si ferma, e Massimiliano Fedriga, governatore del Friuli Venezia Giulia, rilancia l'allarme sul confine Nord-Est, la porta della "rotta balcanica" per l'Italia. "In Friuli continuano ad entrare Immigrati irregolari; non si può far entrare chiunque e poi decidere in quale regione mandarli - spiega il leghista, presidente di regione succeduto alla dem Serracchiani -. La legge Zampa targata Pd impedisce di fare controlli sui minori se non c'è il permesso del giudice, bisogna rivederla", "Il Pd - incalza ancora Fedriga - ha proposto di tornare all'accoglienza diffusa in Friuli, ogni volta c'è una scusa, sul confine terrestre entrano ogni giorno decine e decine di migranti irregolari, Forse ... Leggi su liberoquotidiano

AlbertoBagnai : Forse è stato un errore far acquistare Antonveneta da MPS. Forse è stato un errore obbedire alla lettera della Bce… - davidealgebris : È fuori di testa. Forse non ha capito che lui è lì solo per M5 Scemi. Che prossime elezioni torna a fare avvocaticc… - borghi_claudio : Centomila morti in più. Forse è il suo sogno. Notare Padellaro con quanta energia gli fa notare la squallida menzog… - alycecappellaio : RT @alone73x1: #ForseÈquesto Ma forse Sally è proprio questo il senso… il senso… | del tuo vagare, | forse davvero ci si deve sentire | all… - Carlo70261185 : @dantegiumanini Questo prova che è FALSA COME GIUDA..TANTO LEI NON CREDE A NULLA. PERCUI IL MIO LO PRENDERA SOLO CO… -

Ultime Notizie dalla rete : Forse è Il Lecce sonda Cacciabue. I big del Lecce: partono? Forse | Telerama News TeleRama News Jasmine Carrisi: ” Essere figlia di Albano mi ha fatto soffrire”

Ricordo ancora quando, da bambina, vidi esibirsi mio papà Al Bano in uno dei suoi tanti concerti. Rimasi a bocca aperta nel vedere quanto amore avesse il pubblico per lui. Dissi a me stessa: “È incred ...

SCUOLA/ Gli insegnanti “fragili” sono il funerale del prof italiano

Il caso dei docenti “fragili”, a rischio Covid e pronti a usufruire dell’esonero, deve far riflettere su come cambiano gli insegnanti in Italia Sull’apertura delle scuole e sul loro regolare funzionam ...

Ricordo ancora quando, da bambina, vidi esibirsi mio papà Al Bano in uno dei suoi tanti concerti. Rimasi a bocca aperta nel vedere quanto amore avesse il pubblico per lui. Dissi a me stessa: “È incred ...Il caso dei docenti “fragili”, a rischio Covid e pronti a usufruire dell’esonero, deve far riflettere su come cambiano gli insegnanti in Italia Sull’apertura delle scuole e sul loro regolare funzionam ...