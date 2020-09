Ferrovie ‘elettrifica’ numerose tratte ma non in Campania: protesta Di Maria (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiIl Presidente della Provincia di Benevento, Antonio Di Maria, ha inviato una nota al Ministro dei Trasporti, al Presidente della Regione Campania ed al Gruppo Fs per evidenziare che, secondo notizie di Stampa, il Gruppo FS entro i prossimi quattro anni provvederà ad elettrificare numerose tratte ferroviarie, spendendo 1,4 miliardi di Euro in tutta Italia, ma non in Campania. «Sebbene non si possa escludere che per ragioni di spazio i giornalisti non siano trascritto le indicazioni di tratte campane», scrive Di Maria, «ritengo mio dovere istituzionale segnalare tale circostanza per affermare che sarebbe grave, invero, che la Campania sia in realtà stata esclusa da questi investimenti». In ... Leggi su anteprima24

