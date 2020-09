Feleppa (Alleanza di Centro): “Sarà sicuro rimettere piede nelle scuole?” (Di martedì 8 settembre 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa a firma di Angelo Feleppa, segretario regionale di “Alleanza di Centro”, sul tema della riapertura delle scuole. “Ad una decina di giorni dal ritorno in classe ci poniamo l’interrogativo di tanti: sarà sicuro rimettere piede nelle scuole per alunni, indirettamente per le loro famiglie e per il personale?”. Questo l’interrogativo che si pone Angelo Feleppa, Segretario regionale di “Alleanza di Centro”.“Ovviamente noi tifiamo per il ritorno in aula, questo è ovvio, ma ciò deve essere fatto con la debita sicurezza. A che punto, per iniziare, sono le ... Leggi su anteprima24

“L’implementazione di un biodigestore nella zona Asi Benevento non avrebbe fatto altro che compromettere l’immagine dell’area stessa nella sua interezza, area entro la quale ricadono note eccellenze d ...

“La condizione in cui versa la ferrovia Valle Caudina “Benevento Napoli” certifica, anche rispetto al discorso delle infrastrutture dei trasporti, il fallimento assoluto del Governo De Luca”. Così Ang ...

