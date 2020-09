Escort in albergo, cacciati dalla Nazionale, il tabloid: “Stupidi Ragazzi” (Di martedì 8 settembre 2020) Giovani, forti, forse troppo spensierati: così, Foden e Greenwood hanno dovuto salutare il ritiro della Nazionale, per una bravata Phil Foden e Mason Greenwood (Fonte foto: web)Rivali in campionato, amici, anzi, compagni di bravate quando sono in Nazionale. Anzi, per un po’ di tempo sarà forse il caso di dire “erano”. Phil Foden e Mason Greenwood, hanno rispettivamente 20 e 18 anni eppure, sono già due attaccanti della Nazionale inglese. Nazionale che appunto, ha dovuto fare a meno di due riserve, nell’ultima gara, perché il loro coach, Southgate, è stato costretto a mandarli via. I due, in trasferta in Islanda, hanno ben pensato di far arrivare due Escort nella loro camera d’albergo e, scoperti, hanno ... Leggi su chenews

