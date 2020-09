Come l’Election Day americano potrebbe lasciare tutti a bocca aperta (Di martedì 8 settembre 2020) Las Vegas, Nevada. Manifestanti pro-Trump manifestano contro il voto per posta (foto: Ethan Miller/Getty Images). La sera del 3 novembre, quando le urne negli Stati Uniti saranno chiuse dopo le presidenziali più importanti degli ultimi quarant’anni, potrebbe prospettarsi uno scenario da incubo. O perlomeno per chiunque tema i prodromi di una quasi-guerra civile. I politologi lo chiamano Red mirage, il “miraggio rosso”, vale a dire l’impressione che Donald Trump abbia stravinto le elezioni – ricordiamo che negli Usa il rosso è il colore del Partito repubblicano – anche se alla fine potrebbe perdere dopo il conteggio dei voti per corrispondenza. L’allarme arriva in questi giorni dalla società tecnologica Hawkfish, fondata dall’ex sindaco di New ... Leggi su wired

