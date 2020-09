Colleferro: Conte, ‘violenza sorda e immotivata, presto condanne certe e severe’ (Di martedì 8 settembre 2020) Beirut, 8 swt. (Adnkronos) – “La tragedia che ieri si è abbattuta sui familiari di Willy Monteiro Duarte mi ha colpito profondamente. Mi ha lasciato scioccato. Un ragazzo che aveva da poco varcato la soglia dei 20 anni, studiava e lavorava, viveva appieno le proprie passioni, le proprie emozioni. Coltivava i propri sogni ed era probabilmente esposto alle tante incertezze che impensieriscono i giovani intenti a costruire il proprio futuro di vita personale e professionale. All’improvviso gli si è abbattuta addosso una violenza sorda e immotivata”. Lo scrive il premier Giuseppe Conte su Facebook, in un lungo post in cui torna su una vicenda di violenza che ha sconvolto l’Italia intera. “Ci stringiamo tutti vicini alla sua famiglia, alla sua comunità di ... Leggi su calcioweb.eu

Agenzia_Ansa : #WillyMonteiro I fratelli Bianchi respingono ogni accusa durante l'interrogatorio di convalida del fermo per l'ucc… - Noovyis : (Colleferro, Conte: “Confidiamo che si arrivi presto a condanne certe e severe. I nostri figli rifuggano il mito de… - giuliog : Colleferro, Conte: 'Scioccato dalla morte di Willy. Ho chiamato i genitori. Violenza cieca, cosa diremo ai nostri f… - Eposmail : RT @Virus1979C: Colleferro, Conte: “Scioccato dalla morte di Willy. Ho chiamato i genitori. Violenza cieca, cosa diremo ai nostri figli?” h… - TheRenry : RT @fanpage: Omicidio Colleferro, il premier Conte: “Scioccato dalla morte di Willy, ho chiamato i genitori” -