Banksy in mostra a Roma: «A visual protest» invade la Capitale (Di martedì 8 settembre 2020) «L’arte deve confortare il disturbato e disturbare il comodo». Irriverente, ribelle, visionario, l’artista anonimo Banksy approda a Roma tra le architetture cinquecentesche del Chiostro del Bramante dove la street art dialoga idealmente con l’affresco «Sibille e angeli» di Raffaello Sanzio, custodito nella Basilica di Santa Maria della Pace. Leggi su vanityfair

RaiNews : Banksy sbarca a Roma. Dall'8 settembre al Chiostro del Bramante, si apre una grande mostra dedicata all'artista e w… - Tg3web : La protesta attraverso le immagini di Banksy. Da domani a Roma, al chiostro del Bramante, una mostra con oltre 100… - Notiziedi_it : Banksy in mostra: sarcasmo, visioni e pensieri ribelli di un genio da strada - gracchus56 : RT @francofontana43: Roma. Una mostra da non perdere. Al Chiostro del Bramante esposte 90 opere che descrivono il percorso e la ricerca di… - vaghis : BANKSY A VISUAL PROTEST In #mostra a #Roma al #ChiostrodelBramante l'artista sconosciuto più celebre al mondo… -