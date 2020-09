Atalanta, colpo sulla destra: fatta per l’arrivo di Piccini dal Valencia (Di martedì 8 settembre 2020) Sfumato Karsdorp dalla Roma, l’Atalanta si cautela con Cristiano Piccini dal Valencia. Trattativa definita con gli spagnoli e visite mediche fissate Sarà Cristiano Piccini l’erede di Timothy Castagne all’Atalanta. La Dea ha concluso un accordo molto rapido con il Valencia per riportare in Italia il laterale destro. Sostituirà l’esterno belga, passato di recente al Leicester per 23 milioni di euro. Classe 1992, Piccini ha giocato in Liga e Liga NOS nelle ultime 6 stagioni, tra Real Betis Siviglia, Sporting Lisbona e – la più recente – il Valencia. Adesso è arrivato il momento di “tornare a casa” e l’Atalanta ha deciso di riportarlo in Serie A, dove ha ... Leggi su zon

