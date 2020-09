Ashleigh Barty, forfait a Roma e al Roland Garros: “Non andrò in Europa” (Di martedì 8 settembre 2020) Ashleigh Barty non sarà a Roma e non difenderà il titolo al Roland Garros. La numero uno al mondo annuncia tramite Instagram il suo forfait alla trasferta europea, spiegandone i contorni: “È stata una decisione difficile da prendere – si legge – ma sfortunatamente quest’anno non volerò in Europa. L’Open di Francia dello scorso anno è stato il torneo più speciale della mia carriera, quindi non è una decisione che ho preso alla leggera. Ci sono due ragioni. La prima sono i rischi per la salute che ancora esistono con il Covid. La seconda è la mia preparazione: il mio allenatore non ha potuto allenarsi con me a causa della chiusura del confine di stato in Australia”. “Non vedo ... Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Ashleigh Barty Roland Garros: Entry List Md e Qualificazioni Femminili. Ashleigh Barty rinuncia a Parigi e alla stagione 2020 LiveTennis.it "È un rischio per la salute" la numero 1 del tennis rinuncia al Roland Garros

Quindici mesi fa conquistava sui campi di Parigi una vittoria storica, che l'avrebbe proiettata in testa al tennis mondiale. Ma quest'anno Ashleigh Barty non si presenterà in Francia per inseguire il ...

Us Open - Osaka travolge Giorgi. Fuori la "numero uno" Pliskova

Il tabellone femminile dello Us Open ha dovuto immediatamente convivere con le assenze di Ashleigh Barty, Simona Halep, Elina Svitolina, Bianca Andreescu, Kiki Bertens e Belinda Bencic. Alla fine del ...

