Aggressione con l'acido in piazza Aulenti, la perizia: parzialmente incapace di intendere (Di martedì 8 settembre 2020) Milano, 8 settembre 2020 - Era parzialmente incapace di intendere e volere al momento dei fatti per turbe psichiche di cui soffre ed è ancora socialmente pericolosa Tamara Masia , la 43enne che lo ... Leggi su ilgiorno

Tamara Masia, la donna che ha gettato dell’acido in faccia a Daniele Polacci, era parzialmente incapace di intendere e volere al momenti dei fatti. Lo ha stabilito la perizia psichiatrica disposta dal ...

