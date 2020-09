Zanda scopre le carte: “Al referendum voto no”. La pax di Zingaretti è già naufragata (Di lunedì 7 settembre 2020) Il ricompattamento tentato da Nicola Zingaretti è già naufragato. Sul referendum per il taglia-onorevoli i dem sono spaccati a metà come una mela. Il sì annunciato in direzione dal governatore del Lazio fa acqua da tutte le parti. Luigi Zanda esce allo scoperto. “Voterò no” dice ai giornalisti lasciando la sede del Nazareno. Un’opinione personale, certo. Ma significativa della perdita di bussola del partito. Costretto a governare con i grillini e contemporaneamente a doversi smarcare davanti a una base sempre più insofferente. E a fare i conti con il voto in aula contrario alla riduzione i tempi del governo 5Stelle-Lega. Salvo cambiare posizione una volta seduti a Palazzo Chigi. In cambio di una legge elettorale proporzionale. Zanda ... Leggi su secoloditalia

Ultime Notizie dalla rete : Zanda scopre Vitalizi, Zanda: "Taglio è decisione pessima, bene se viene corretta" Adnkronos Un Live Rock Festival rinnovato dal 10 al 13 settembre ad Acquaviva di Montepulciano

Quattro serate, otto concerti dal vivo, un djset all’alba, le passeggiate di trekking con intermezzi musicali e tanti incontri sull’attualità, tra impegno sociale e tutela dell’ambiente: questi gli ap ...

Live Rock Festival, 4 giorni tra musica e impegno sociale a Montepulciano

Quattro serate, otto concerti dal vivo, un djset all’alba, le passeggiate di trekking con intermezzi musicali e tanti incontri sull’attualità, tra impegno sociale e tutela dell’ambiente: questi gli ap ...

Quattro serate, otto concerti dal vivo, un djset all’alba, le passeggiate di trekking con intermezzi musicali e tanti incontri sull’attualità, tra impegno sociale e tutela dell’ambiente: questi gli ap ...Quattro serate, otto concerti dal vivo, un djset all’alba, le passeggiate di trekking con intermezzi musicali e tanti incontri sull’attualità, tra impegno sociale e tutela dell’ambiente: questi gli ap ...