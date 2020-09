Vincenzo De Luca indagato per truffa ai danni della Regione – VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Vincenzo De Luca, simbolo della lotta al Coronavirus in Campania, è nel registro degli indagati della Procura di Napoli: l’accusa è truffa ai danni della Regione. Tutto è nato a seguito di un incidente stradale nel quale venne coinvolta l’auto su cui si trovava il Presidente De Luca esattamente tre anni fa: era il 15 Settembre 2017. Dagli … L'articolo Vincenzo De Luca indagato per truffa ai danni della Regione – VIDEO è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

