Us Open 2020, multa da 10mila dollari per Djokovic: il totale arriva a 260mila (Di lunedì 7 settembre 2020) multa di 10mila dollari per Novak Djokovic in seguito al comportamento antisportivo agli US Open, a causa del quale è stato squalificato dallo Slam: il serbo ha colpito accidentalmente un giudice di linea alla gola con una palla scagliata via in un gesto di stizza. La quota è pari alla metà del massimo imponibile, ossia 20mila euro, nei confronti di un giocatore che ha violato la clausola di condotta antisportiva del regolamento del Grande Slam. L’ammontare andrà a sommarsi ai 250mila di montepremi che la US Tennis Association toglierà al giocatore serbo dopo la squalifica. Leggi su sportface

