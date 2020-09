Regionali, “PER” presenta le candidature nella circoscrizione di Benevento (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoBenevento – Martedì 8 settembre, alle ore 11, presso la sede del Comitato De Luca presidente di Benevento (via Traiano, 41), “PER – le Persone e la Comunità” presenterà i propri candidati nella circoscrizione elettorale del capoluogo sannita, Maria Giovanna De Lucia e Giovanni Tretola. All’incontro parteciperà uno dei fondatori di PER, Gianluca Guida. Il neonato movimento politico è espressione dell’associazionismo cattolico e del Terzo settore campano. Si presenta alle Regionali del 20-21 settembre a sostegno della candidatura di Vincenzo De Luca a presidente della Regione Campania. «La nostra provincia soffre una condizione di progressivo spopolamento, con conseguente ... Leggi su anteprima24

Agenzia_Ansa : #Lorenzoni ricoverato in osservazione nel reparto malattie infettive Ha avuto un calo di pressione legato alla pre… - LegaSalvini : ?? #Salvini: 'Per le Regionali, l'obiettivo è 7 a 0, il voto in Campania sorprenderà!'. AVANTI TUTTA ???? - VoltItalia : ??Elezioni regionali Puglia?? Volt, con @ItaliaViva, @Azione_it, @Piu_Europa, @PLI_PartitoLib e ALI, si candida a su… - PRCPadova : 'Sono stati i cittadini a fermare i tagli alla sanità' Paolo Benvegnù, candidato per Solidarietà Ambiente Lavoro a… - libellula58 : RT @MarceVann: I rappresentanti siciliani del M5S, tanto regionali quanto parlamentari, fanno quadrato attorno alla tesi sostenuta dalla mi… -

Ultime Notizie dalla rete : Regionali “PER” Il primo portale d'informazione delle Marche GoMarche