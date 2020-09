Referendum, Zingaretti scioglie la riserva: “Propongo il Sì per ripartire con una stagione di riforme sempre bloccate nella storia d’Italia” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Ecco perché mentre propongo il Sì, dobbiamo respingere le motivazioni banali che il taglio del numero dei parlamentari farebbe risparmiare soldi allo stato. I risparmi sarebbero minimi e non costituiscono il motivo principale del sì. Il motivo principale sta nel fatto che a questo atto possono seguire altre riforme”. E’ quanto ha detto il segretario del Pd, Nicola Zingaretti, nel corso della Direzione nazionale del partito. “Banali e pericolose – ha aggiunto – le argomentazioni di chi motiva la scelta del Sì con i risparmi per lo Stato. Io dico Sì per ripartire con una stagione di riforme sempre bloccate nella storia d’Italia. Questo primo atto di ... Leggi su lanotiziagiornale

