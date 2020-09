Referendum, Zingaretti: “Il Pd voti Sì al taglio dei parlamentari, poi altre riforme. E raccolta firme per il bicameralismo differenziato” (Di lunedì 7 settembre 2020) “Propongo il Sì”. Il segretario Nicola Zingaretti chiede alla direzione del Pd di schierarsi per il taglio dei parlamentari al Referendum del 20 e 21 settembre. Perché così potranno “seguire altre riforme”. E lancia la “raccolta firme per il bicameralismo differenziato”, proposto da Luciano Violante in accoppiata al via libera. “Mentre propongo il Sì- ha annunciato il segretario dem – dobbiamo respingere le motivazioni banali che il taglio del numero dei parlamentari farebbe risparmiare soldi allo Stato. I risparmi sarebbero minimi e non costituiscono il motivo principale del Sì. Il motivo principale sta nel fatto che a ... Leggi su ilfattoquotidiano

