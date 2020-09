Quand’è il momento giusto per comprare uno smartphone, se vuoi risparmiare (Di lunedì 7 settembre 2020) Navigazione internet via smartphone (Getty Images)Quando un nuovo modello di smartphone sbarca sul mercato bisognerebbe rimandarne l’acquisto, se si bada al portafoglio. Difficile resistere alle sirene del marketing e al desiderio di possedere una novità – magari tanto attesa – ma i numeri parlano chiaro: mediamente a 3-4 mesi di distanza iniziano a fioccare consistenti sconti. L’ultima indagine di Idealo, portale di comparazione dei prezzi, conferma in base ad analisi e proiezioni che il deprezzamento coinvolge tutti i marchi, sebbene con archi temporali diversi. “Come evidenziato da questa analisi, saper scegliere il periodo migliore per effettuare l’acquisto di un nuovo modello di smartphone consente di risparmiare e, spesso, concludere dei veri affari: basti pensare che in ... Leggi su wired

