Palazzo Ardinghelli, apre il Maxxi all'Aquila, presentazione dopo il restauro (Di lunedì 7 settembre 2020) L'Aquila - "L'apertura del Maxxi L'Aquila (Museo dell'Arte contemporanea del XXI secolo di Roma), a Palazzo Ardinghelli nel capoluogo d'Abruzzo, è la dimostrazione che, in un paese dove è facile distruggere come l'Italia, è possibile anche attivare collaborazioni tra istituzionali importanti ", ha detto Giovanna Melandri presidente del Maxxi, nell'anteprima di apertura della sede del museo all'Aquila nel restaurato Palazzo Ardinghelli. "Un modello di recupero di progettualità concrete, che individua in alcuni poli nazionali dei moltiplicatori di ricerca e eccellenze. Un esempio è l'apertura di una nuova sede a Liverpool della Tate Modern Gallery di Londra". Il distaccamento del Maxxi a ... Leggi su abruzzo24ore.tv

