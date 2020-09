Nubifragio a Genova, tromba d'aria si abbatte su Prà: danni e allagamenti. VIDEO (Di lunedì 7 settembre 2020) Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha colpito Genova tra le 2 e le 5 del mattino, e una grossa tromba d'aria si è abbattuta a Genova Prà, vicino al terminal Psa. In tutta la città si sono verificati danni, allagamenti e blackout. La Protezione civile aveva emesso un'allerta meteo arancione a partire dalla mezzanotte. In un VIDEO, postato su Instagram da Limet (Centro meteo ligure), è possibile vedere l'enorme tromba d'aria, che a Prà ha causato danni a un capannone. Leggi su tg24.sky

Nubifragio a Genova la mattina di lunedì 7 agosto: tempesta di pioggia, vento, alberi caduti e blackout. Una violenta tempesta di pioggia, fulmini e vento ha colpito Genova, in allerta arancione dalla ...