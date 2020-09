Nettuno: tutto pronto per la riapertura delle scuole in piena sicurezza (Di lunedì 7 settembre 2020) Ritorno a scuola in piena sicurezza. Continua il lavoro dell’Amministrazione Comunale in vista della riapertura dei plessi scolastici fissata dalla Regione Lazio per il prossimo 14 settembre. L’Assessorato alla Pubblica istruzione guidato dall’assessore Camilla Ludovisi, i dirigenti dei settori Pubblica Istruzione e Area Tecnica e gli uffici comunali da maggio hanno intrattenuto un fitto dialogo con tutti i dirigenti scolastici del territorio accogliendo le richieste e le necessità di ogni singolo istituto. “Sono stati mesi di intenso lavoro che non sono ancora terminati – spiega l’Assessore alla Pubblica istruzione Camilla Ludovisi – abbiamo seguito tutte le direttive nazionali, regionali e del comitato tecnico scientifico e siamo intervenuti per garantire un inizio di anno scolastico in ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Nettuno tutto Nettuno punta all’adozione di un cane anti droga per la Polizia locale Il Clandestino Giornale Medeae da Euripide in poi, mercoledì 9 al Tempio di Nettuno di Paestum, regia di Sarah Falanga.

NOTE DI REGIA (Sarah Falanga): Nel titolo dello spettacolo il genitivo latino del nome (Medea, ae), ossia “di Medea” : un intenso e delicato susseguirsi, legato da un filo di sangue, di quanto la lett ...

Oroscopo del giorno, le previsioni del 2 settembre segno per segno

Configurazione abbastanza fortunata con Luna, Urano e Nettuno che vi sorridono. Le vostre qualità migliori, come la solarità, l’altruismo, la lungimiranza emergono grazie agli ottimi transiti planetar ...

