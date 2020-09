Navalny è fuori dal coma (Di lunedì 7 settembre 2020) I medici: «Non si possono ancora escludere conseguenze a lungo termine del grave avvelenamento». Leggi su media.tio.ch

L'oppositore russo Alexei Navalny è fuori dal coma. È sveglio ed è reattivo, fanno sapere i media tedeschi, ma i medici non possono ancora escludere conseguenze dell’avvelenamento. 1/2 ???? The condit ...Ha ragione chi sostiene che la storia di Alexei Navalny, il politico russo in coma da diciotto giorni dopo una tazza di tè avvelenato nell’aeroporto siberiano di Tomsk, a tremila chilometri da Mosca, ...