Muore a 17 anni Ethan is Supreme, il guru del make up amatissimo dal web (Di lunedì 7 settembre 2020) ‘Ethan Is Supreme’, giovanissima star di youtube e make-up artist, è morto all’età di 17 anni. La conferma arriva dalla collega e migliore amica Ava Louise E’ morto a soli 17 anni lo youtuber Ethan Peters, giovanissima stella del web. La morte di Ethan è stata confermata dalla collega influencer Ava Louise, che ha scritto … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

Agenzia_Ansa : Incidente durante un addestramento sulle Tre Cime di Lavaredo. Ha perso la vita un soccorritore della Guardia di Fi… - Tg3web : Muore a 21 anni per i calci e i pugni presi durante una rissa a Colleferro, alle porte di Roma. Willy Monteiro Dua… - Agenzia_Italia : Muore a 21 anni per sedare una rissa - tinas48 : Usa, Chloe muore a 15 anni dopo aver assunto massicce dosi di farmaci per una sfida su TikTok - alexa5313 : RT @janavel7: Fatemi capire: per tre anni (tre anni!) giudici indagano per sapere se De Luca ha promosso i suoi autisti trasferendoli da Sa… -