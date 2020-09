Minardi: "Potevamo essere un team Ferrari" (Di lunedì 7 settembre 2020) L'ex patron: "Se Montezemolo mi avesse dato retta, saremmo diventati una scuderia satellite. Gasly? Si sente italiano e ha casa a Milano" Leggi su quotidiano

"Se venti anni fa l’amico Montezemolo mi avesse dato retta, facendo della mia squadra un team satellite della Ferrari, beh, questa vittoria sarebbe stata ancora più italiana... ". Giancarlo Minardi ha ...The best I can do. Questa volta la radio di Charles Leclerc non trasmette rabbia, ma solo desolazione. Il meglio che ha potuto fare con un giro senza traffico e senza errori vale il 13° posto. La Ferr ...