Meteo, le previsioni di martedì 8 settembre (Di lunedì 7 settembre 2020) Dopo un lunedì caratterizzato da piogge e forti temporali su molte aree del Nord (LA TROMBA D'ARIA SU GENOVA) e più soleggiato al Centro-Sud, martedì 8 settembre sarà una giornata più stabile su tutta Italia, grazie allo spostamento del vortice temporalesco verso la Spagna. Il tempo migliora decisamente su tutte le regioni, eccetto nubi sparse sulle coste tirreniche e qualche isolato temporale sulla Sicilia nord-orientale, sulla Calabria appenninica e sulla Sardegna centro-occidentale. Temperature in leggero rialzo al Nord e al Centro, stabili al Sud (LE previsioni). Leggi su tg24.sky

Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di lunedì 7 settembre 2020. Leggi le previsioni per le prossime ore. Piogge residue al Nord, in particolare sulla fascia alpina ...Dopo una breve, ma intensa fase instabile il tempo andrà via via migliorando con temperature in aumento. Le previsioni dettagliate nel VIDEO qui in alto.