Maltempo in Liguria: nubifragio, vento e fulmini a Genova, danni e allagamenti (Di lunedì 7 settembre 2020) Forti piogge, fulmini e vento nella notte a Genova, in allerta arancione dalla mezzanotte: si sono registrati danni, allagamenti e blackout. Numerosi gli interventi dei vigili del fuoco per alberi caduti, in particolare in via Sturla, via Fillak, via Albaro e in molte altre zone. Nella zona collinare un fulmine ha colpito un’abitazione e una lavatrice ha preso fuoco: i residenti sono stati evacuati dai Vigili del fuoco. Fortissime raffiche di vento al terminal Psa tra Pra’. Sull’A26, chiuso e riaperto il casello di Masone per una frana.L'articolo Meteo Web. Leggi su meteoweb.eu

DPCgov : ???? #allertaARANCIONE per temporali domani, lunedì #7settembre, in Liguria, e allerta gialla per rischio meteo-idro… - AllertApc : RT @LuceverdeRadio: ? #autostrade #maltempo - A7 Milano Genova ??allagamenti tra A10 Genova Ventimiglia e A12 Genova Rosignano > Milano… - laurentho77 : RT @BabboleoNews: Alberi abbattuti, auto danneggiate, intensa fulminazione e una tromba d'aria che si è abbattuta a #Genova Pra' scoperchia… - acur69 : Maltempo in Liguria, pioggia, vento e fulmini a Genova: tromba d'aria a Pra' - StaserasolounTG : RT @LuceverdeRadio: ? #autostrade #maltempo - A7 Milano Genova ??allagamenti tra A10 Genova Ventimiglia e A12 Genova Rosignano > Milano… -

Ultime Notizie dalla rete : Maltempo Liguria Maltempo in Liguria, pioggia, vento e fulmini a Genova: tromba d'aria a Pra' Primocanale Maltempo. Oggi allerta gialla in tutta la Sicilia

Non sono esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, grandinate) specie sulle zone montane e pedemontane e fino alle prime ore di lunedì. (L'Amico del Popolo) La Protezione civile ha emesso un avv ...

CRONACA METEO ITALIA. Temporali e locali NUBIFRAGI colpiscono il Nord. Situazione e prossime ore

MALTEMPO ITALIA - Nel corso delle ultime ore il tempo è andato peggiorando al Nord per l'arrivo di una perturbazione della Francia responsabile di piogge e temporali localmente anche forti. Nello spec ...

Non sono esclusi locali fenomeni intensi (forti rovesci, grandinate) specie sulle zone montane e pedemontane e fino alle prime ore di lunedì. (L'Amico del Popolo) La Protezione civile ha emesso un avv ...MALTEMPO ITALIA - Nel corso delle ultime ore il tempo è andato peggiorando al Nord per l'arrivo di una perturbazione della Francia responsabile di piogge e temporali localmente anche forti. Nello spec ...