L’università del Molise riesce a non citare mai Gervasoni nel comunicato in cui invita Elly Schlein (Di lunedì 7 settembre 2020) Oggi è decisamente finita l’epoca del doroteismo. Per questo motivo un comunicato che dice e non dice, che cerca di controbilanciare i pesi, che fa di tutto per risultare politicamente corretto, come se fosse un manuale Cencelli per tutelare ruoli e sentimenti, non può risultare convincente. L’Università Molise, cercando di prendere le distanze da quanto scritto dal docente di Storia Marco Gervasoni su Elly Schlein, in realtà perde l’occasione di condannare fermamente una frase palesemente scorretta. LEGGI ANCHE > Le scuse a Elly Schlein per il commento di Gervasoni definito rozzo e volgare Università Molise e il comunicato su Elly ... Leggi su giornalettismo

ferrazza : Che l'Università degli studi del Molise (@Unimolise) non abbia ancora preso le distanze dalle esternazioni di @marco_gervasoni è grave. - mante : A giudicare dai comunicati che emette l'Università del Molise non esiste

