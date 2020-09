La seconda guerra mondiale si studia anche con i videogame (Di lunedì 7 settembre 2020) Call of Duty: World War II (immagine: Sledgehammer Games)“La nostra generazione corre un rischio nuovo: al contrario di quelle che ci hanno preceduto, tra noi non ci sono quasi più testimoni diretti delle guerre mondiali e delle loro mostruosità. Stiamo perdendo la memoria. Quella di chi, anche in piena guerra fredda, era consapevole di cosa comportasse vedere le nazioni del mondo affrontarsi”. Spese in occasione dell’uscita di Metro Exodus, l’ennesimo capitolo della saga videoludica ispirata alla sua opera letteraria, queste parole di Dmitrij Gluchovskij sono quanto mai attuali nell’anniversario della fine della seconda guerra mondiale: il 2 settembre di 75 anni fa, sulla Uss Missouri, l’atto di resa giapponese sanciva formalmente la conclusione delle ... Leggi su wired

Adnkronos : #Guccini: 'Il #covid? Non insegnerà nulla, si dimenticherà come la seconda guerra mondiale' - g_natalizia : RT @Geopoliticainfo: ????Seconda parte dell'analisi di @fildelmonte su pensiero strategico #Turchia - Trasformazione del revisionismo da incr… - AngeloLaValle6 : @michele_apicell @disinformatico 'Conflitto' é ben diverso da un disaccordo di natura politica. E questa situazione… - PicoPaperopoli : ?? #7Settembre 1940 – Seconda guerra mondiale: infuria la battaglia d'Inghilterra: la Germania nazista inizia a temp… - MrETP : @antoguerrera Hai visto li sotto il museo sel rifugio atomico della seconda guerra mondiale? -