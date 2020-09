Kate Middleton, il suo modo di portare la borsa si chiama “Cambridge Carry” (Di lunedì 7 settembre 2020) Kate Middleton, "regina" al gala Place2Be sfoglia la gallery Sempre tenuta sul davanti e con entrambe le mani. Myka Meier, nota autorità in fatto di bon ton, ha spiegato al tabloid britannico The Sun che il modo in cui Kate Middleton mantiene borsette e pochette non è per niente casuale. Anzi. Più che un semplice accessorio, si tratta, infatti, di un modo per combattere i nervi in occasione di impegni ufficiali. E il suo stile ora ha anche un nome: Cambridge Carry, letteralmente “il ... Leggi su iodonna

Italia_Notizie : Il futuro del piccolo Archie? Tutto dipenderà da Kate Middleton - donatda : #Repost gentesettimanale • • • • • • Hearst Magazine | Italia È stata un’estate italiana anche per James Middleton… - infoitcultura : Kate Middleton, gravidanza a rischio per una patologia, il Principe William preoccupato: l’indiscrezione - infoitcultura : Perché Kate Middleton scatta da sola le foto dei figli? - infoitcultura : Kate Middleton costretta a separarsi da George e Charlotte, ecco cosa sta succedendo -