Juventus, McKennie si presenta: “È successo tutto in due settimane. A Pirlo piace il mio modo di giocare” (Di lunedì 7 settembre 2020) Tempo di presentazioni in casa Juventus. Questa volta è il turno di Weston McKennie, centrocampista americano arrivato dallo Schalke 04 in prestito con riscatto fissato a 18 milioni più 7 di bonus.PARLA McKenniecaption id="attachment 1018261" align="alignnone" width="300" McKennie (Getty Images)/captionQueste le sue prime parole da giocatore juventino: "Quando ho scoperto dell’interesse della Juve ero subito entusiasta. Volevo che accadesse ed è successo tutto nel giro di due settimane. Sono entusiasta. Posizione? La posizione migliore per me è da area ad area. Potermi girare e riuscire a controllare il pallone, è uno dei miei punti di forza. Ho già parlato con l’allenatore e gli ... Leggi su itasportpress

romeoagresti : #Juventus: #McKennie è pronto a parlare con la stampa per la conferenza stampa di presentazione // McKennie is read… - juventusfc : Inizia la presentazione di @WMckennie! LA DIRETTA: - juventusfc : Fra poco in diretta dall'Allianz Stadium la presentazione di @WMckennie! ???? - mister_ricci : 'La #Juventus è un club famosissimo, molto affermato anche negli Stati Uniti. Posso giocare un ruolo anche in quest… - alessioJj_ : RT @juventusfc: Eccola la maglia di @WMckennie, la numero 1??4?? ?? La trovate già sul nostro Official Store Online! ?? -