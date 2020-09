Italia, D’Ambrosio: «Olanda, nessun pericolo. Barella una certezza» (Di lunedì 7 settembre 2020) Danilo D’Ambrosio ha parlato al termine del match di Nations League contro l’Olanda: le dichiarazioni dell’esterno dell’Italia Danilo D’Ambrosio, esterno dell’Italia, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match di Nations League contro l’Olanda. PRESTAZIONE – «Non abbiamo corso pericoli perché abbiamo giocato bene di squadra. Potevamo chiuderla prima, ma è la squadra che rende le partite facili o difficili. Quando affronti una squadra come l’Olanda devi alzare il livello di attenzione, ed è quello che abbiamo fatto». Barella – «Ormai è una certezza, anche nell’Inter. So quali potenzialità abbia, ha personalità e sa gestire i ... Leggi su calcionews24

