In 12 mesi di governo, l'unico risultato di Conte... arrivare a sognare un partito (Di lunedì 7 settembre 2020) Un anno fa, il 5 settembre 2019, giurava davanti al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella il governo Conte-bis. Un esecutivo nato dopo un'estate tormentata dall'unione tra due persone che si sono sempre odiate (Grillo e Renzi) unite dall'avversione verso una persona che a quanto pare odiavano di più, Matteo Salvini.12 mesi dopo si può e si deve tracciare un primo bilancio. La coerenza ed il mantenimento delle promesse fatte sono il grande pregio del Conte-bis. A partire dalla cancellazione dei Decreti Sicurezza Salvini; sbandierati per settimane come gesto fondante e fondamentale del nuovo esecutivo e che 12 mesi dopo sono ancora lì, al loro posto. Intonsi. E Conte ha da poco annunciato che se ne riparlerà ad ottobre…C'è da dire ... Leggi su panorama

luigidimaio : È già passato un anno dal giuramento. E durante questi 12 mesi del nuovo governo ci siamo ritrovati a dover gestire… - carlosibilia : Sul #covid smentiti politici che accusavano cinesi di mangiare topi, cantanti scettici su persone in terapia intens… - capuanogio : Il premier #Conte: “La presenza allo stadio e’ assolutamente inopportuna”. In linea teorica non c’è nulla da ecce… - halisa11 : Ridurre l'orario per evitare ECATOMBE sociale, voluta da@Confindustria...mancano 3 mesi, il Governo ci sta pensando? - 1GROSSI : RT @riktroiani: #Capezzone: 'Il Governo ha detto per mesi 'Noi seguiamo il CTS e la scienza' e invece ha fatto all'inverso mentendo agli it… -

Ultime Notizie dalla rete : mesi governo Un anno fa nasceva il Conte bis, i momenti simbolo del governo giallo-rosso. FOTO Sky Tg24 PERU’, SEI MESI FA

Non si arresta la progressione del nuovo coronavirus in Perù, ormai divenuto il paese al mondo con il maggior numero di decessi in rapporto alla totalità della popolazione residente. Secondo gli ultim ...

Patané: «L’estate ha confermato il momento difficilissimo del settore»

Dopo il mese di giugno di fatturati azzerati per le imprese del turismo e luglio con andamento a singhiozzo, si registra un agosto con numeri complessivamente ridotti, permanenze medie più brevi e spe ...

Non si arresta la progressione del nuovo coronavirus in Perù, ormai divenuto il paese al mondo con il maggior numero di decessi in rapporto alla totalità della popolazione residente. Secondo gli ultim ...Dopo il mese di giugno di fatturati azzerati per le imprese del turismo e luglio con andamento a singhiozzo, si registra un agosto con numeri complessivamente ridotti, permanenze medie più brevi e spe ...